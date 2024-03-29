Zehir evine operasyon! Her odasında ayrı mekanizma çıktı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mart 2024 09:03 - Güncelleme: 29 Mart 2024 09:05 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İzmirde ihbar üzerine bir eve gerçekleştirilen operasyonda ekipler bile hayrete düştü. Neredeyse her odasında uyuşturucu üretimi yapılan evde tam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.