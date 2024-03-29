Zehir evine operasyon! Her odasında ayrı mekanizma çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmirde ihbar üzerine bir eve gerçekleştirilen operasyonda ekipler bile hayrete düştü. Neredeyse her odasında uyuşturucu üretimi yapılan evde tam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir evde, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
TAM 112 KİLO...
Savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kristal ve sıvı halde olmak üzere toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Öte yandan adeta zehir fabrikasında çevrilen evde inceleme yapan polis ekipleri, evin neredeyse her odasında metamfetamin maddesi üretimi yapıldığını fark etti.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında, aralarında 2 yabancı uyruklu şahıs bulunan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı