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Zehir evine operasyon! Her odasında ayrı mekanizma çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zehir evine operasyon! Her odasında ayrı mekanizma çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmirde ihbar üzerine bir eve gerçekleştirilen operasyonda ekipler bile hayrete düştü. Neredeyse her odasında uyuşturucu üretimi yapılan evde tam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir evde, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

TAM 112 KİLO...

Savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kristal ve sıvı halde olmak üzere toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Zehir evine operasyon! Her odasında ayrı mekanizma çıktı - 1. Resim

Öte yandan adeta zehir fabrikasında çevrilen evde inceleme yapan polis ekipleri, evin neredeyse her odasında metamfetamin maddesi üretimi yapıldığını fark etti. 

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, aralarında 2 yabancı uyruklu şahıs bulunan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir evine operasyon! Her odasında ayrı mekanizma çıktı - 2. Resim

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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