Irak uyruklu DEAŞ üyelerine BOZDOĞAN operasyonu: 15 kişi yakayı ele verdi

Bolu merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-17' operasyonunda Irak uyruklu 15 terörist yakalandı. Operasyon örgütün eylem ve deşifresine yönelik yapılırken şüpheliler suç unsurları ile yakalandı.

Teröristlere göz açtırmayan operasyonlardan birisi de Bolu merkezli yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve deşifresine yönelik “BOZDOĞAN-17” operasyonu yapıldı.

15 KİŞİ YAKALANDI

Bolu merkezli Sakarya ve Ankara’da yapılan operasyonlar çerçevesinde Bolu’da 7 Irak uyruklu, Sakarya’da 7 Irak uyruklu ve Ankara’da 1 Irak uyruklu şahıs olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen nefes kesen operasyon anlarının görüntüleri anbean paylaşıldı.