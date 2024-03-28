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Haberler > Gündem > Irak uyruklu DEAŞ üyelerine BOZDOĞAN operasyonu: 15 kişi yakayı ele verdi

Irak uyruklu DEAŞ üyelerine BOZDOĞAN operasyonu: 15 kişi yakayı ele verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-17' operasyonunda Irak uyruklu 15 terörist yakalandı. Operasyon örgütün eylem ve deşifresine yönelik yapılırken şüpheliler suç unsurları ile yakalandı. 

Teröristlere göz açtırmayan operasyonlardan birisi de Bolu merkezli yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve deşifresine yönelik “BOZDOĞAN-17” operasyonu yapıldı.

Irak uyruklu DEAŞ üyelerine BOZDOĞAN operasyonu: 15 kişi yakayı ele verdi - 1. Resim

15 KİŞİ YAKALANDI

Bolu merkezli Sakarya ve Ankara’da yapılan operasyonlar çerçevesinde Bolu’da 7 Irak uyruklu, Sakarya’da 7 Irak uyruklu ve Ankara’da 1 Irak uyruklu şahıs olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.

Irak uyruklu DEAŞ üyelerine BOZDOĞAN operasyonu: 15 kişi yakayı ele verdi - 2. Resim

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen nefes kesen operasyon anlarının görüntüleri anbean paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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