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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a savcılığın gözaltı talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 27 kişinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Savcılığın gözaltı talimatıyla operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama faaliyetlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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