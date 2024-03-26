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Haberler > Gündem > Serdar Alp’in suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil çok sayıda gözaltı var

Serdar Alp’in suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serdar Alp’in suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil çok sayıda gözaltı var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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