Sahte "Devlet destekli yatırım fırsatları" paylaşımlarına dikkat! DMM uyardı... Profesyonelde hazırlanıyor, mağduriyet büyüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformu X başta olmak üzere dijital mecralarda yayılan sahte reklam içerikleriyle ilgili vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, son dönemde özellikle tanınmış siyasetçilerin, iş insanlarının ve sanatçıların izinsiz görüntüleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerinin arttığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformu X başta olmak üzere dijital mecralarda yayılan sahte haber ve reklam içerikleriyle ilgili kritik bir uyarıda bulundu. DMM, bu içeriklerin profesyonelce hazırlandığını ve çok sayıda kişinin kişisel bilgileriyle birlikte maddi kayba uğradığını belirterek kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

"DEVLET DESTEKLİ YATIRIM" YALANI

Söz konusu sahte içeriklerde, “devlet destekli yatırım fırsatları”, “gizli kazanç yöntemleri” gibi ifadelerle kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

Gerçeğe aykırı “Son dakika!”, “Türkiye şokta!” gibi manşetlerle hazırlanan bu içeriklerin video simgeleri ve haber sitesi görünümüyle yayımlandığı belirtildi. Amaç ise vatandaşları kandırarak kimlik ve banka bilgilerine ulaşmak.

PROFESYONELCE HAZIRLANIYOR, MAĞDURİYET BÜYÜYOR

DMM’nin açıklamasında bu içeriklerin profesyonel şekilde tasarlandığı, sahte bağlantılar aracılığıyla pek çok kişinin maddi zarar gördüğü ifade edildi. Tanınmış kişilerin izinsiz kullanılan görüntülerinin, hem bireylerin hem de kurumların itibarını zedelediği belirtildi.

Dolandırıcılık amaçlı bu paylaşımların, 5651 sayılı İnternet Yasası, Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158. maddeleri uyarınca suç teşkil ettiği hatırlatıldı. Aynı zamanda kişisel verilerin izinsiz kullanılması, KVKK ve TCK 136. madde kapsamında da yasal ihlal anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA GÖREV ÇAĞRISI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri ve sahte reklam içeriklerine karşı kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştırmaları gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞA UYARI: ŞÜPHELİ İÇERİKLERİ BİLDİRİN

DMM, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Devlet destekli yatırım” gibi içeriklere karşı temkinli olun.

Resmî duyuruları yalnızca kamu kurumlarının doğrulanmış kaynaklarından takip edin.

Kişisel ve finansal bilgilerinizi güvenilir olmayan platformlarla kesinlikle paylaşmayın.

Şüpheli içerikleri Cumhuriyet savcılıklarına, Emniyet’in ilgili birimlerine veya BTK’ya bildirin.



"MÜCADELE ETİK VE KAMUSAL BİR SORUMLULUKTUR"

Açıklamanın sonunda, dijital dolandırıcılıkla mücadelenin sadece teknik değil; aynı zamanda etik ve hukuki bir sorumluluk olduğuna vurgu yapıldı. Medya okuryazarlığının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.