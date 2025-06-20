Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "İçişleri Bakanlığı'na yönelik siber saldırı" iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

"İçişleri Bakanlığı'na yönelik siber saldırı" iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;İçişleri Bakanlığı&#039;na yönelik siber saldırı&quot; iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı
Siber Saldırı, Dezenformasyon, İçişleri Bakanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, sosyal platformlarda bazı hesaplar tarafından gündeme getirilen, İçişleri Bakanlığı'na yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarının dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

"KORKU VE PANİK OLUŞTURMA AMAÇLI MANİPÜLASYON"

Söz konusu içeriklerde yer alan, kamu kurumlarına ait veri sızıntılarının yaşandığına ve bu verilere dair bağlantıların yayımlandığına ilişkin iddiaların incelendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımıza bağlı ilgili siber güvenlik birimleri tarafından, bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bahse konu iddialar, kamuoyunda siber güvenlikle ilgili korku ve panik oluşturma amacıyla yapılmış bir manipülasyondan ibarettir. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri mesnetsiz içeriklere itibar etmemeleri ve resmi kurumlarca yapılacak açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: Halk TVİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

Kartlı ödemeler mayısta 1,99 trilyon lira oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kararname yayımlandı! 4 binden fazla hakim ve savcının yeri değişti - Gündem4 binden fazla hakim ve savcının yeri değiştiArkadaşlarını uğurlamak için çıktığı balkon sonu oldu! Genç kadının feci ölümü - GündemArkadaşlarını uğurlamak için çıktığı balkon sonu olduDolandırıcılıklarına hayvanları alet etmişler! 'Yardım' adı altında 25 milyonluk vurgun - Gündem'Yardım' adı altında 25 milyonluk vurgunTokat'ta mezuniyet törenine giden aile kaza yaptı! Görenler 'burası ucube alt geçit' diyerek tepki gösterdi - GündemMezuniyete giden aile kaza yaptı: Burası ucube alt geçit!Yüzlerce araç yola çıktı! Hepsi karekodlu kutularda gizleniyor, özel yazılımla takip ediliyor - GündemKarekodlu kutulara kondu! Özel yazılımla takip edilecekler4 ilde 116,5 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı var - Gündem10 yıllık birikimini bir saatte kaybetti: Çok sayıda gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...