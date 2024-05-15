Sahte rapor aldı, tatile gitti! Yakayı ele verince hapisle cezalandırıldı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Mayıs 2024 14:30 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 14:53 - Güncelleme:

Konya, Rehabilitasyon Merkezi, Suç Duyurusu, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Konya'da hasta olmadığı halde 4 gün rapor alarak tatile giden fizyoterapiste ve ona yardım eden iki kişiye 5'er ay hapis cezası verildi.