Sahte rapor aldı, tatile gitti! Yakayı ele verince hapisle cezalandırıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'da hasta olmadığı halde 4 gün rapor alarak tatile giden fizyoterapiste ve ona yardım eden iki kişiye 5'er ay hapis cezası verildi.
Konya'da bulunan bir rehabilitasyon merkezinde 'fizyoterapist' olarak çalışan S.U., 4 günlük iş göremez rapor alarak tatile gitti.
İşveren, durumu fark edince savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.
5 AY HAPSE ÇARPTIRILDI
Sanık S.U. 'görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme' suçundan 5 ay hapse çarptırıldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından beraatına hükmedilen S.U. hakkında, verilen hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
S.U'ya rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen sanıklardan doktor Ö.T.Ç. ile hemşire E.T'ye de 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis verilmesi kararlaştırıldı. Heyet, sanıkların 'resmi belgede sahtecilik' suçundan beraatına karar verirken, bu kişiler hakkındaki hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı