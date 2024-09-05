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Sakarya'da akılalmaz kaza! Fındık işçisi canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da akılalmaz kaza! Fındık işçisi canından oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da yaşanan olayda traktörün römorkundan üzerine fındık çuvalı devrilen Vedat Usta, dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlginç kaza, Kocaali ilçesi Kestenepınarı Mahallesi’nde yaşandı. 51 yaşındaki Vedat Usta’nın üzerine traktörün römorkundan fındık çuvalı düştü. Dengesini kaybederek yere düşen adam yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Usta, Kestanepınarı Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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