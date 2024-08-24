Çorum'da feci iş kazası! Kopan kolu ile hastaneye gitti

Çorum'da bir makine imalathanesinde iş yeri sahibi, makineye kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan adam kopan kolu ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

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Tuncay K. Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki ambalaj makineleri imalathanesinde çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırdı.

KOPAN KOLU HASTANEYE TAŞIDILAR

İş kazasında kolu kopan Tuncay K, çalışanları tarafından kopan koluyla birlikte araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DURUMU AĞIR

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tuncay K,'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.