Çorum'da feci iş kazası! Kopan kolu ile hastaneye gitti
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Çorum'da bir makine imalathanesinde iş yeri sahibi, makineye kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan adam kopan kolu ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Tuncay K. Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki ambalaj makineleri imalathanesinde çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırdı.
KOPAN KOLU HASTANEYE TAŞIDILAR
İş kazasında kolu kopan Tuncay K, çalışanları tarafından kopan koluyla birlikte araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
DURUMU AĞIR
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tuncay K,'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı