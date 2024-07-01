İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda bulunan yürüyen merdiven üzerinde yolcular bulunduğu sırada ters yönde hareket etti, 9 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde İzmir Metrosu'nda yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden ters yönde hareket etmeye başladı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Merdivenin kayması sonucu üzerinde bulunan bazı yolcular dengesini kaybetti. Düşen9 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı