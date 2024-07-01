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İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda bulunan yürüyen merdiven üzerinde yolcular bulunduğu sırada ters yönde hareket etti, 9 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde İzmir Metrosu'nda yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden ters yönde hareket etmeye başladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Merdivenin kayması sonucu üzerinde bulunan bazı yolcular dengesini kaybetti. Düşen9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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