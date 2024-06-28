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Mahmutbey - Yıldız M7 metrosunda yaşanan sorun nedeniyle seferler Tekstilkent'ten aktarmalı yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mahmutbey - Yıldız M7 metrosunda yaşanan sorun nedeniyle seferler Tekstilkent&#039;ten aktarmalı yapılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün M7 metrosunda meydana gelen arıza nedeniyle yolcular zor anlar yaşarken seferler neden yok, sorun mu var araştırmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan arızanın ardından Metro İstanbul, seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapılacağını duyurdu.

28 Haziran günü M7 metrosunda yaşanan arızanın ardından seferler yavaşladı. Yolcular ise arıza mı var merak ederken metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin eklendi.

M7 MAHMUTBEY METRO SEFERLER NEDEN YOK?

Bugün olan teknik arızadan sonra metro seferlerin aksaklık yaşanırken Metro İstanbul, X hesabından şu duyuru ile yaşanan soruna dair bilgi verdi:

"M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."

Mahmutbey - Yıldız M7 metrosunda yaşanan sorun nedeniyle seferler Tekstilkent'ten aktarmalı yapılıyor - 1. Resim

METRO SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ?

Sorun henüz düzelmezken, Mahmutbey ile Tekstilkent durakları aralığında ücretsiz İETT otobüsleri eklendi. Açıklama ise şöyle oldu:

"Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir."

Mahmutbey - Yıldız M7 metrosunda yaşanan sorun nedeniyle seferler Tekstilkent'ten aktarmalı yapılıyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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