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İstanbul'da feci iş kazası! Başı yük asansörüne sıkışan genç işçi canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bir aktar dükkanında çalışan işçinin bindiği yük asansörü arızalandı. Asansörden çıkmak isterken başı sıkışan genç, feci şekilde can verdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih'teki Malta Çarşısı'nda yaşandı. Aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ. yük asansörüne bindi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen S.İ.'nin bindiği asansör bir süre sonra arızalanarak kata gelmeden boşlukta kaldı.

İstanbul'da feci iş kazası! Başı yük asansörüne sıkışan genç işçi canından oldu - 1. Resim

ÇIKMAK İSTEDİĞİ ASANSÖR BİR ANDA ÇALIŞTI BAŞI SIKIŞTI

Genç işçi bozulan asansörden çıkmaya çalışırken asansör aniden çalışınca başı sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'da feci iş kazası! Başı yük asansörüne sıkışan genç işçi canından oldu - 2. Resim

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda asansörden çıkardı. S.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı asansörde detaylı inceleme yaptı.

İstanbul'da feci iş kazası! Başı yük asansörüne sıkışan genç işçi canından oldu - 3. Resim

İncelemelerin ardından talihsiz gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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