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Sakarya’da çöplük yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Itfaiye, Hoca Ahmet Yesevi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çöplerin döküldüğü boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken, yangın kontrol altına alındı.

Erenler ilçesi Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, çöplerin döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile bölgeyi siyah dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da çöplük yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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