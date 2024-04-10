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Sakarya'daki aile katliamının arkasından 'araba' çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da Mevlüt Çelik isimli kişi üvey annesiyle babasını öldürdü. Olaydan sonra Selçuk Çelik isimli kardeşiyle kavga eden Mevlüt Çelik de bıçaklanarak öldürüldü. Aile katliamının ortak alınan 'araba' nedeniyle olduğu ortaya çıktı. 

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kan donduran olay dün akşam sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgadaMevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik ve babası Vahdettin Çelik’i öldürdü. Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt’ü kesici alet ile öldürdü.

Sakarya'daki aile katliamının arkasından 'araba' çıktı - 1. Resim

SELÇUK ÇELİK YARALANDI

Bu esnada Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürülürken, hastaneye kaldırılan Selçuk Çelik’in tedavisi sürüyor.

Sakarya'daki aile katliamının arkasından 'araba' çıktı - 2. Resim

'ARABA' YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNİ VURDULAR

Öte yandan, Mevlüt Çelik’in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik’in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı ‘araba’ yüzünden çıktığı iddia edildi.

Sakarya'daki aile katliamının arkasından 'araba' çıktı - 3. Resim

KIZLARI DA 12 SENE ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik’in, Vahdettin Çelik’in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik’in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti.

Sakarya'daki aile katliamının arkasından 'araba' çıktı - 4. Resim

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Melek ve Vahdettin Çelik’in hayatını kaybettiği evden görüntüler de ortaya çıktı. Dehşet verici görüntülerde; mutfakta iki kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı anlar yer aldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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