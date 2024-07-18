Samsun’da feci kaza: Hemşire Seydi Mertcan Barçin hayatını kaybetti

Samsun'da kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak nöbet çıkışı evine dönen yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanan 28 yaşındaki Seydi Mertcan Barçin tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Feci kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi Suoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet M. yönetimindeki nakliyat firmasına ait kamyonet, Ömer T.'nin kullandığı hafif ticari araca yandan çarptı.

Kazada savrulan hafif ticari araç yolda yürüyen hemşireler Seydi Mertcan Barçin (28) ve Ömer Faruk A.'ya (30) çarptı. Kazada sağlık çalışanları ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

NÖBET ÇIKIŞI EVLERİNE GİDİYORLARDI

Kazada yaralanan 2 yayanın Çarşamba Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı ve nöbet çıkışı evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan hemşire Seydi Mertcan Barçin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.