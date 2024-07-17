Adıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 04:41 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 04:55 - Güncelleme:

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Adıyaman’da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken hurdaya dönen arabadaki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.