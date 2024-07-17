Adıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adıyaman’da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken hurdaya dönen arabadaki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Otomobil tır ile çarpıştı, can pazarı yaşandı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
HURDAYA DÖNEN ARAÇ MEZARI OLDU
Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de hurdaya dönen arabanın içinde sıkışanları kurtarmak için harekete geçti. 34 yaşındaki Gökhan Kaya, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya ise hastaneye kaldırıldı.
YARALILARIN DURUMLARI AĞIR
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken otomobilde bulunan kişilerin bir GSM operatör firmasına bağlı çalıştıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı