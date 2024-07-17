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Adıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var
Kaza, Adıyaman, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken hurdaya dönen arabadaki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Otomobil tır ile çarpıştı, can pazarı yaşandı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Adıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

HURDAYA DÖNEN ARAÇ MEZARI OLDU

Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de hurdaya dönen arabanın içinde sıkışanları kurtarmak için harekete geçti. 34 yaşındaki Gökhan Kaya, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Araçta bulunan Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya ise hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken otomobilde bulunan kişilerin bir GSM operatör firmasına bağlı çalıştıkları öğrenildi.

Adıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - 4. Resim
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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