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Samsun'da korkunç kaza! 3 ölü, 10 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun-Ankara karayolunda aşırı yağış ve dikkatsizliğin sebebiyet verdiği kazada bir çok araç birbirine girdi. Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 10 kişi ise yaralandı.

Samsun'da sağanak yağış dolayısıyla iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu araçtan inenleri ve kaza yapan araçları yabancı plakalı tırın makaslayarak çarpıp sürüklemesi sonucu 3 kişi yol kenarına savrularak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Tır ise otomobilin birini altına alarak yoldan çıktı. 

Samsun'da korkunç kaza! 3 ölü, 10 yaralı - 1. Resim

İKİNCİ KAZA FACİAYA SEBEP OLDU

İlk kazanın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolda dubalama çalışması yapmak isterken bu sırada kayarak gelen bir otomobil de ekip otosuna arkadan çarptı. Ayrıca aynı yerde 1 tır, 5 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün peş peşe karıştığı kazada ise ilk kaza ile sonraki kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da korkunç kaza! 3 ölü, 10 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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