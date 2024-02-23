Sancaktepe'de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

İstanbul Sancaktepe'de bir inşaat sahasında toprak göçmesi meydana geldi. Göçüğün altında kalan işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci olay İstanbul Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Berat Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi.

İddiaya göre işçilerin çalışma yaptığı sırada inşaatta toprak göçmesi meydana geldi. İşçi Yasin Can göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Yasin Can toprak altından çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Can, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.