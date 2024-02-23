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    • Haberler > Gündem > Sancaktepe'de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

    Sancaktepe'de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sancaktepe&#039;de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Sancaktepe'de bir inşaat sahasında toprak göçmesi meydana geldi. Göçüğün altında kalan işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Feci olay İstanbul Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Berat Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi.

    Sancaktepe'de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı - 1. Resim

    İddiaya göre işçilerin çalışma yaptığı sırada inşaatta toprak göçmesi meydana geldi. İşçi Yasin Can göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sancaktepe'de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı - 2. Resim

    Ekiplerin çalışmasıyla Yasin Can toprak altından çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Can, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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