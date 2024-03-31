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Sandık başında baygınlık geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sandık başında baygınlık geçirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde bir sandık müşahidi baygınlık geçirdi. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen müşahidin 112 Acil Servis ekiplerinin tedavisinin ardından görevine devam ettiği bildirildi.

Bilecik'te merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri sırasında bir sandık müşahidi baygınlık geçirdi. Sabah 09.20 sularında rahatsızlanan Oğuz Kaya isimli şahıs için okula 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Şahsın tansiyonu düştüğü öğrenildi. Okul bahçesinde ambulans içinde tedavisi yapılan ve bir süre dinlenen şahıs görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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