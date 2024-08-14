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Şanlıurfa düğünlerinde çalan şarkıları polisler mi belirliyor? Gündem olan iddiaya cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şanlıurfa düğünlerinde çalan şarkıları polisler mi belirliyor? Gündem olan iddiaya cevap

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Şanlıurfa'da düğünlerde çalınacak şarkıların polisler tarafından belirlendiği iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Siverek’teki düğün törenleri, zırhlı araçlar ile kapıda bekleyen polislerin gözetiminde yapılmaya başlandı. Çalınacak şarkıları polis belirliyor' iddiası manipülasyondur." denildi.

Olayın perde arkasının anlatıldığı açıklama şöyle devam etti: "Düğünlerde sıkılan maganda kurşunu nedeniyle her yıl çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta, hayatını kaybetmektedir. Şanlıurfa Valiliği, benzer yaralanma ve can kayıplarının önüne geçmek için, “İnsan olmak mutluluğu silahsız paylaşmaktır” isimli bir kampanya başlatmıştır.

Şanlıurfa düğünlerinde çalan şarkıları polisler mi belirliyor? Gündem olan iddiaya cevap - 1. Resim

Polis ekipleri bahse konu uygulama kapsamında, havaya ateş açılmasının önüne geçmek için düğün törenlerinin yapıldığı alanların yakınında tedbir amaçlı bulunmaktadır. Dolayısıyla görüntülerdeki polis ekiplerinin, "düğünlerde çalınacak şarkıları belirlemek amacıyla geldiği" iddiası doğru değildir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Mezopotamya Ajansıİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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