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Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da feci trafik kazası: Tatil yolunda facia... Bir aile yok oldu!

Şanlıurfa'da feci trafik kazası: Tatil yolunda facia... Bir aile yok oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Malatya'ya bayram tatiline giderken Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Batuhan Akar’ın kontrolünden çıkan 44 BA 255 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

Şanlıurfa feci trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Batuhan Akar’ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’dan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile Bozova Kaymakam İbrahim Halil Yeşilyurt olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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İBRAHİM ÖZÇINAR 5 Nisan 2024 14:28

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