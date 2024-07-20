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Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a son görev

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Kocaeli, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. 50 yaşında vefat eden Baran’ın cenazesine ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, 2 gün önce gece evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Baran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a son görev - 1. Resim

Vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için dün Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a son görev - 2. Resim

MEMLEKETİ KOCAELİ'DE DEFNEDİLDİ

Yapılan törenin ardından Baran'ın naaşı bugün memleketi Kocaeli'ye getirildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için Gebze Mehmet Akif Ersoy Cami'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe emniyet müdürleri, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Baran'ın ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a son görev - 3. Resim

Cenaze töreninde Baran'ın akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın naaşı Gebze Mezarlığı'na defnedildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a son görev - 4. Resim

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Baran'ın 50 yaşında olduğu, 2006 yılında mesleğe başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a son görev - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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