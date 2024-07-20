Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi

Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Cenaze Töreni, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Hakan Yakuli ve annesi memleketi Erzurum’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken, eşinin hali de yürekleri dağladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada vefat eden Yakuli ve annesi toprağa verildi.

Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi - 1. Resim

EŞİ VE BABASI YARALANMIŞTI

Feci kaza dün sabah saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Kazada komiserin eşi Kumru Yakuli ve babası Hakkı Yakuli ise yaralandı.

Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi - 2. Resim

TABUTUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta yan yana toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polis meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi - 3. Resim

Cenaze töreninde, kazada yaralı kurtulan Kumru Yakuli gözyaşları tutamadı ve eşinin tabutunun peşinden uzun süre gitti.

Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi - 4. Resim

Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı listede bulunuyor! Adıyaman'da görüldüSıcak ve nem Arsuz'u eritti: Hissedilen 62.5 derece!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcak ve nem Arsuz'u eritti: Hissedilen 62.5 derece! - GündemSıcak ve nem erittiDalga yüksekliği 2 metreye ulaştı! Valilikten ‘denize girmeyin’ uyarısı yapıldı - GündemValilikten ‘denize girmeyin’ uyarısıÖlümü iş dünyasını hüzne boğmuştu... Dikkatsizlik ATSO Başkanı Ali Bahar'ı canından etmiş - Gündemİşte Ali Bahar'ın ölümünün korkunç ayrıntılarıİktidar da muhalefet de Kıbrıs için tek yürek! Törene damga vuran kare - GündemErdoğan'ın mesajı görüntü kadar dikkat çekiciÇocuklar üzerindeki kirli oyun ifşa oldu: Deprem bölgesinde PKK ve LGBT işbirliği - GündemDeprem bölgesinde PKK ve LGBT işbirliğiArabada çakmak bulunduranlar dikkat! Felakete yol açabilirsiniz - GündemAraçta çakmak bulunduranlar dikkat! Felakete yol açabilirsiz
Sonraki Haber Yükleniyor...