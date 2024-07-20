Komiser Hakan Yakuli’ye veda! Eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi

Erzincan’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Hakan Yakuli ve annesi memleketi Erzurum’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken, eşinin hali de yürekleri dağladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada vefat eden Yakuli ve annesi toprağa verildi.

EŞİ VE BABASI YARALANMIŞTI

Feci kaza dün sabah saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Kazada komiserin eşi Kumru Yakuli ve babası Hakkı Yakuli ise yaralandı.

TABUTUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta yan yana toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polis meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde, kazada yaralı kurtulan Kumru Yakuli gözyaşları tutamadı ve eşinin tabutunun peşinden uzun süre gitti.