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Ölümü iş dünyasını hüzne boğmuştu... Dikkatsizlik ATSO Başkanı Ali Bahar'ı canından etmiş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ölümü iş dünyasını hüzne boğmuştu... Dikkatsizlik ATSO Başkanı Ali Bahar&#039;ı canından etmiş
Antalya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı'nın tekneden düşen minderi aldığı sırada motor pervanesinin arasında kaldığı ortaya çıktı. Olayın tekneyi kullanan M.S.Ç.'nin minderi alması için manevra yaptığı sırada gerçekleştiği kaydedildi. M.S.Ç. ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar korkunç bir olay sonrası hayatını kaybetti. 

Bahar, kendisine ait "Alber" isimli tekne limana yanaştığı esnada tekneden düşen minderi almak için teknenin arka kısmına yöneldi.

VÜCUDUNDA AĞIR KESİLER OLUŞTU

Tekneyi kullanan M. S. Ç. minderin alınması için manevra yaptığı sırada Bahar, dengesini kaybedip denize düştü ve motor pervanesinin arasında kaldı.

Vücudunda ağır kesi ve yaralar oluşan Bahar ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası M. S. Ç. sabahın erken saatlerinde Kemer Adliyesi'ne getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri aynı zamanda denize düşen minderi de getirerek savcılığa teslim etti.

M.S.Ç'nin nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

M. S. Ç. “Can dostumu, arkadaşımı kaybettim, acımız büyük, başka bir şey söylemek istemiyorum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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