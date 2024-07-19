ATSO Başkanı Ali Bahar tekne kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2024 12:51 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 13:23 - Güncelleme:

Kemer, Antalya, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya'da tekne kazası geçirdi. Bahar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.