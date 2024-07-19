ATSO Başkanı Ali Bahar tekne kazasında hayatını kaybetti
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya'da tekne kazası geçirdi. Bahar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın içinde bulunduğu tekne kaza yaptı.
Ağır yaralanıp denize düşen Bahar, sudan çıkarılarak Kemer'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Bahar hastanede hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı