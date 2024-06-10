Şanlıurfa'da kuduz köpek gerginliği! Muhtarlığı basıp kapıya "Katil" yazdılar

Bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz çıkması üzerine Şanlıurfa'da Batıkent Mahallesi karantinaya alınmıştı. Kalabalık bir grup kuduz köpeği belediyeye haber verdiği için muhtarı tehdit ederken, muhtarlık binasının basıldığı ve kapının önüne "Katil" yazıldığı görüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesinde köpek saldırısına uğrayan bir vatandaş hastanelik olmuştu. Yaşananların ardından köpeğin kuduz olduğu tespit edildi, mahallesi ise karantina bölgesi yapıldı.

MUHTARI TEHDİT ETTİLER

Mahalle sakinleri diken üstünde günlerini geçirirken bazı gruplar muhtarlığı bastı. Gazeteci Seçil Selen Balık'a konuşan Batıkent Mahallesi Muhtarı Halil Kaya, kuduz köpeği belediyeye bildirdiği için tehdit edildiğini söyledi. Kaya, "Bundan 1-2 hafta önce mahallede ağızından köpükler ve salyalar çıkan bir köpek gördük. Belediyeye ihbar etmek istedik. Ancak bölgede bulunan hanım beni tehdit ederek ihbar etmemi engelledi. Aradan bir hafta kadar geçen süreden sonra parkta bir köpeğin bir adamı ısırdığı ihbarı ile olay yerine gittim.

Adam, hastaneye götürüldü, o sırada köpek parktaki çocuklara saldırmasın diye belediye ekipleri gelene kadar köpeği tutmaya çalıştı. (O videoları da köpeği boğuyorlar diye servis ettiler) Ben bir muhtar olarak kuduz bir hayvanı ihbar ettim. Benim görevim bu. Sonra belediye yetkilileri geldi. Köpeği barınağa koydular. O köpek barınakta bir kaç köpeği daha parçalamış. Sonra yapılan testte köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Sayısız hakaret ve tehdit telefonları aldım. Muhtarlığı bile bastılar. Devlet yetkililerinin gereken neyse yapmalarını rica ediyorum." dedi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Balık'ın paylaştığı görüntülerde ise muhtarlığın kalabalık bir grup tarafından basıldığı ve şahısların muhtarlık kapısına boyayla "Katil" yazdığı görüldü. Muhtara gönderilen mesajlarda ise "Kulübeni yıkmaya geleceğiz. Suratına tükürecekler" gibi cümlelerin olduğu görüldü.

Mahallede çıkan olaylarda polis bazı kişileri gözaltına aldı.