Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şap hastalığında sevindiren gelişme! Bakan Yumaklı duyurdu: 6 ilin hayvan pazarı açılacak

Şap hastalığında sevindiren gelişme! Bakan Yumaklı duyurdu: 6 ilin hayvan pazarı açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şap hastalığında sevindiren gelişme! Bakan Yumaklı duyurdu: 6 ilin hayvan pazarı açılacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır’da kapatılan hayvan pazarlarının önümüzdeki hafta açılacağını kaydetti. Şap hastalığı ile mücadele kapsamında açıklamalar yapan Yumaklı, son durumu değerlendirdi.

Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 6 ilde daha hayvan pazarının açılacağını duyurdu. 

Bayburt’ta şap hastalığı ile ilgili açıklamalar da bulunan Bakan Yumaklı son durum hakkında şunları söyledi:

"Bir şap hastalığı, maalesef 1965’ten sonra ilk defa ülkemizde oldu. Ama ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu buradan da ifade etmek istiyorum. Bizim Şap Enstitüsü diye bir kurumumuz var, kadim bir kurum. Hemen, derhal bu yeni şap cinsine karşı aşıyı geliştirdi. Aşılara başladık peyderpey.

Tabii, kapatmış olduğumuz hareketi engellemek için hayvan pazarlarını da aşılama oranı yüzde 85 üzerine çıkmış olan illerimizde açmaya başladık. Aynı şekilde 38 ilimizi açmıştık. Önümüzdeki hafta inşallah Erzurum’da, Kars’ta, Ardahan’da, Ağrı’da, Artvin’de ve Iğdır’da hayvan pazarlarını açacağız.

Oradaki aşılamalar belli bir orana ulaştı. Yine aynı şekilde Bayburt’ta da arkadaşlarımız bugün 8 kişilik bir ilave ekiple geldiler. Zaten bunun dışında da yine ilave ekipleri göndereceğiz. İnşallah Bayburt’u da 15 gün içerisinde aşılamaları tamamlayarak hayvan pazarlarını açmış olacağız"

Şap hastalığında sevindiren gelişme! Bakan Yumaklı duyurdu: 6 ilin hayvan pazarı açılacak - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avustralya'da kreşte panik anları! Dede, yanlış çocuğu eve götürdüİtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu - GündemCivcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke olduMeteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladı - GündemMeteoroloji'den il il kritik uyarıSahibi ve müdürü casusluktan tutuklanmıştı! ASSAN soruşturmasında 3 gözaltı daha - Gündem'Casusluk' soruşturmasında 3 gözaltı daha!Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira... - GündemSosyal medyada tetikçi aranıyor!Bursa'da zehir tacirlerine darbe! 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - GündemBursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiSavcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! "Beni de öldürmeye teşebbüs etti" - GündemSavcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...