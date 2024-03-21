Savunma Bakanı Güler: Irak’la ortak harekât merkezi kuruyoruz

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’ta gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde önemli kararlar alındığını belirterek, “İnşallah bundan sonra ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekât merkezi kuracağız” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’ta gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde önemli kararlar alındığını ve ortak harekât merkezi kurulacağını söyledi. Şehit aileleriyle iftarda buluşmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Güler, 14 Mart’ta Irak Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Bağdat’ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güler, zirvenin çok olumlu geçtiğini belirterek şunları söyledi: Bu PKK terör örgütüyle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Fakat 40 yıldır bu Irak yönetimi maalesef bu heriflere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Ama bundan önce aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara’da. O görüşmede de tabii bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu ve bu Irak’a son Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi terör olduğunu ilk defa kabul etti, bunu da deklare etti. Bundan sonra onlarla ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekât merkezi kuracağız. Ama asıl bu çalışmalar, sadece terör örgütünün yasaklanması değildi. Orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra tabii Basra Körfezi’nden başlayıp, Türkiye üzerinden geçip Avrupa’ya gidecek olan ‘Kalkınma Yolu’ diye bir proje var. Türkiye’mizin gelecekteki en önemli işi bu. Türk şirketleri tercihli olarak oralarda iş yapacaklar; 4 tane otoyol, 4 tane demir yolu yanında, 8 tane yolla Çin’den gelen bütün mallar, işte bu Kalkınma Yolu vasıtasıyla Avrupa’ya taşınacak.