Schengen vizesine kolaylık geliyor... Brüksel kolları sıvadı

Türklerin geçen yıl Schengen vizesi başvurusu önceki yıla göre yüzde 30 artarken, AB kaynakları “Ret oranı açısından geçen yıldan bu yıla anlamlı bir değişiklik yok” diyor. Ret problemine yönelik somut adım atılacağı ifade edilirken, vize prosedürlerinin basitleştirilmesi yönünde çalışma olduğu belirtiliyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, başta iş insanları ve öğrencilere vize kolaylığının sağlanması için, hem AB ülkelerinin yetkilileriyle bire bir konuştuklarını hem de AB kurumlarıyla bu konuyu görüştüklerini açıklamasının ardından, vizede başvuru süresinin kısaltılması için çalışmalar hızlandı.

Gazetemize konuşan üst düzey AB kaynakları, vize konusunda bazı prosedürlerin basitleştirilmesi için Brüksel düzeyinde çalışma yapıldığını açıkladı. AB kaynakları “Ret oranı açısından geçen yıldan bu yıla anlamlı bir değişiklik yok. Yani, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi ve Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesine girmesinin engellenmesi gibi bir politika kesinlikle uygulanmıyor. Çok yüksek bir talep var, teknik birtakım sorunlar bulunuyor. Biz de bunları, her gün üzerinde çalışarak çözmeye çalışıyoruz. Hem üye devletler arasında hem de Brüksel düzeyinde, ‘Acaba bazı prosedürler basitleştirilebilir mi?’ yönünde çalışmalar var” dedi.

BÜYÜKELÇİLİKLER PERSONEL ARTIRDI

Bazı büyükelçiliklerin başvurulara daha hızlı cevap verebilmek için personel artırdığını ifade eden kaynaklar “Bekleme süresinin azaltılması ve vize verme sürecinin daha kaliteli olabilmesi için herkes çaba sarf ediyor” diye konuştu. Tır ve kamyon şoförleri için de yeterli ve hızlı bir şekilde vize alınamadığı yönünde şikâyet geldiğini ifade eden kaynaklar, tırlar ve kamyonlar içerisinde Avrupa’ya geçen çok fazla sayıda düzensiz göçmen gördüklerini ve bunların sayısının giderek arttığını, bu durumun yetkili mercileri biraz daha tedbirli davranmaya ittiğini belirtti.

VİZE RET ORANI ÖNCEKİ YILA YAKIN

Geçen yıl Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunun bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığına dikkat çeken kaynaklar, geçen yılki başvuruların ret oranının da bir önceki yıla yakın olduğuna işaret etti. Türk vatandaşlarına verilen çok girişli vizelerde de dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtilirken, daha uzun süreli ve çok girişli verilen vizelerin oranının yüzde 70 düzeyinde olduğu öğrenildi. Ayrıca, geçen yıl Türkiye’de 1 milyondan fazla vize başvurusu yapıldığı kaydedildi.