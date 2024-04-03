Seçim bitti kavgalar bitmedi: Bayburt'ta muhtarlık kavgasında yumruklar konuştu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 09:56 - Güncelleme:

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Türkiye yerel yöneticilerini seçti, ancak seçim kavgaları bitmedi. Bayburt'un Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle başlayan kavga merkeze taşındı. Sopa ve dubaların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayırırken yaralananlar hastaneye sevk edildi.