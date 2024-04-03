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Seçim bitti kavgalar bitmedi: Bayburt'ta muhtarlık kavgasında yumruklar konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçim bitti kavgalar bitmedi: Bayburt&#039;ta muhtarlık kavgasında yumruklar konuştu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye yerel yöneticilerini seçti, ancak seçim kavgaları bitmedi. Bayburt'un Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle başlayan kavga merkeze taşındı. Sopa ve dubaların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayırırken yaralananlar hastaneye sevk edildi. 

Türkiye geçen pazar yerel yöneticilerini seçti. Kimi yerlerde sayım süreci tartışmalarla sürerken muhtarlık tartışmaları da seçimin ilk gününde bugüne devam ediyor. Bayburt'un Balca köyündeki muhtarlık kavgası da bunlardan biri oldu. 

Balca köyünde muhtarlık seçiminde başlayan arbede Bayburt merkeze taşındı. Bugün sabah saatlerinde şehir merkezinde karşılaşan iki grup sopalarla, yumruklarla birbirine girdi. Türkistan Caddesi üzerindeki pastane önünde iki grup karşı karşıya geldi.

SÖZLÜ BAŞLADI YUMRUKLU BİTTİ

Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Türkistan Caddesi'ndeki öfkeli grupları sakinleştiren vatandaşlar araya girerek, kavgayı ayırdı. Sinirini alamayan vatandaşlar, daha sonra Şeyhhayran Mahallesi üzerindeki PTT şubesi önünde yeniden kavgaya tutuştu. Seslerin yükseldiği, yumrukların konuştuğu, sopa ve dubaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada darp neticesi yaralananlar hastaneye giderek tedavi oldular.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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