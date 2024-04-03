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Tek vaatle muhtar oldu! Dürüstlük kazandı 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da Kozan’ın kırsal mahallerinin ilk kadın muhtarı olan Hatice Akkaya, seçimi komşularına dürüstlük, yardımlaşma ve huzur vaat ederek kazandı.

Çanakkale'den 4 yıl önce maden işçisi eşi ile birlikte köylerine geri dönen ve mahallesindeki eksiklikleri görerek muhtar adayı olmaya karar veren Hatice Akkaya, bir ilki başardı. Kozan’ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı seçilmeyi başaran Hatice Akkaya, mahallede komşularına dürüstlük, yardımlaşma ve huzur vaat ederek rakibini yendi.

Tek vaatle muhtar oldu! Dürüstlük kazandı  - 1. Resim

216 seçmenin olduğu ve 191 seçmenin sandık başına gittiği Velicanlı Mahallesi'nde 2 dönem muhtar olan rakibi Ferhat Yıldırım'ı 99 oy alarak yenen Hatice Akkaya, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, mahallesinde güzel hizmetler yapmayı hedeflediğini söyledi.

Tek vaatle muhtar oldu! Dürüstlük kazandı  - 2. Resim

"KARADENİZ'İN SÜMELASI VARSA BİZİM DE SİN MANASTIRIMIZ VAR"

Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Akkaya, 10 kız kardeş olduklarını da ifade ederek, "Çanakkale’den eşim emekli olunca köyümüze geldik. Köyde her şey güzel olsun, ayrımcılık olmasın diye aday oldum. Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapmayacağımı vaat ettim. Köyümüzde, Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Manastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.

Tek vaatle muhtar oldu! Dürüstlük kazandı  - 3. Resim

Kadın muhtarı tebrik etmek için yanına gelenlerden Medine Çoban, "Oy veren herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın muhtar olması bizleri sevindirdi. Birlik beraberlik olsun" diye konuştu.

Tek vaatle muhtar oldu! Dürüstlük kazandı  - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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