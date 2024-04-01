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Adaylığını açıklamıştı! Türkücü Hilal Özdemir muhtar seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adaylığını açıklamıştı! Türkücü Hilal Özdemir muhtar seçildi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, muhtarlık yarışını kazandı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu.

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'den muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. 

Özdemir, paylaşımında "Saygıdeğer Suadiye Mahallesi sakinleri. Siz, beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle, Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar televizyon kanallarından evlerinize misafir ettiniz. Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda birçok ödül aldım" ifadelerini kullanmıştı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sanatçı, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimler sonrasında muhtar seçildiğini açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda herkese teşekkür eden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

Adaylığını açıklamıştı! Türkücü Hilal Özdemir muhtar seçildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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