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Seçmen bu defa ‘Göçemedi’! Alınan tedbirler etkili oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seçmen bu defa ‘Göçemedi’! Alınan tedbirler etkili oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde genellikle Anadolu illerinde aday olan akrabalarına oy vermek için, büyükşehirlerden kırsala doğru yaşanan seçmen göçünde, alınan tedbirler sebebiyle bu kez yoğunluk yaşanmadı.

Haber Merkezi ANKARA - 2019 yerel seçimlerinde sadece İstanbul’da 200 binden fazla seçmenin başka yerde oy vermek için adres değişikliği yaptığı tespit edilmişti. Bu nedenle sonraki dönemde seçmen göçünün önlenmesi için Seçim Kanunu’nda değişiklik yapıldı ve adres değişikliklerinin seçimden üç ay önce değil altı ay önce yapılması kuralı getirildi. Böylece, bir seçmenin altı ay önceden adres değişikliği yapmak istemeyeceği, seçmen göçünde azalma olacağı belirtildi. 

Seçmen transferinin önüne geçilmesi için bir tedbir de YSK aldı. ‘Seçmen göçü’ için en fazla başvurulan yöntem olan ‘Misafir seçmen’ uygulamasına son verildi. Önceki seçimlerde gündeme gelen ‘muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler’ bu kez seçmen listelerine yazılamadı. YSK’nın aldığı bu karar ile büyükşehirlerden, akrabaları için oy kullanmak için memleketlerine ‘misafir seçmen’ olarak gitmek isteyenler engellenmiş oldu. Tüm bu tedbirler nedeniyle, seçmen göçünde bu seçimlerde görünür bir yoğunluk yaşanmadığı belirtildi. Süresinde yapılan adres değişikliklerinin büyük bölümünün ise zorunlu tayinler, ekonomik gerekçelerle büyükşehirlerden Anadolu’ya dönenler ve aynı şehir içindeki değişikliklerden oluştuğu ifade ediliyor. İstanbul’daki seçmen sayısının (185 bin civarında ilk kez oy kullanacak yeni seçmene rağmen) 14 Mayıs seçimlerine göre 36 bin azalma olduğu tespit edilmişti. Bu azalmanın da yine İstanbul’daki ekonomik şartlar sebebiyle tayinler ve memleketlerine dönenlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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