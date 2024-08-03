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Şehit Heniyye'nin son çağrısı! Ayasofya'da büyük Filistin mitingi

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Şehit Heniyye&#039;nin son çağrısı! Ayasofya&#039;da büyük Filistin mitingi

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İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin son vasiyeti yerine getiriliyor. Ayasofya Meydanı’nda Heniyye'nin son çağrısı kapsamında Filistin’le dayanışma için miting gerçekleştiriliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

Şehit Heniyye'nin son çağrısı! Ayasofya'da büyük Filistin mitingi - 1. Resim

AYASOFYA'DA HENİYYE'Nİ SON ÇAĞRISI İÇİN BİNLER TOPLANDI

Heniyye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün İstanbul'da Ayasofya Meydanı’nda gerçekleştirilecek Filistin’e destek mitingi için on binlerce kişi bir araya geldi.

Şehit Heniyye'nin son çağrısı! Ayasofya'da büyük Filistin mitingi - 2. Resim

Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler Filistin’e destek için Ayasofya Meydanında toplandı. 

Vatandaşların bir araya geldiği mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevredeki cadde ve sokaklara taştı.

Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması ve kefiye taşıdı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerde ise "Gazze'de soykırım var", "İsrail soykırımı durdur", "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ifadeleri yer aldı.

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