"Şehitlik yıkıldı" iftiralarına Akpunar'dan sert tepki!

"Şehitlik yıkıldı" iftiralarına Akpunar’dan sert tepki!

- Güncelleme:
Erzurum'da kentsel dönüm çalışmaları kapsamında şehitlik yıkıldı iftiralarına Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'dan açıklama geldi. İddialara sert tepki veren Akpunar, çalışma yapılan bölgede herhangi bir şehitlik bulunmadığını, şehitlik olduğu iddia edilen yerin tören alanı olarak kullanılan anıt park olduğunu belirtti.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçe sınırları içinde devam eden kentsel dönüm çalışmaları kapsamında şehitlik yıkıldığına ilişkin iddialara sert bir cevap verdi.

"Şehitlik yıkıldı" iftiralarına Akpunar’dan sert tepki! - 1. Resim

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğü sırada şehitlik yıkıldığı iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bilgilendirme paylaşımı yapan Akpunar, şunları kaydetti:

"Şehitlik yıkıldı" iftiralarına Akpunar’dan sert tepki! - 2. Resim

"Aralarında sosyal medya üzerinden sözde gazetecilik yaptığını düşünenlerin de bulunduğu bazı kullanıcılar, Aziziye ilçemize bağlı Ilıca mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımız üzerinden asılsız olduğu kadar, en hafif tabirle şuursuz, ahlaksız ve namussuzca bir iftira ortaya atmıştır. Bu müfterilere göre; dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Ilıca’da şehitlik yıkmış ve binaları bu şehitliğin üzerine yapmışız, Birinci husus, Ilıca’da, daha doğrusu kentsel dönüşüm çalışmalarımızın sürdüğü konumlarda herhangi bir şehitlik ya da mezarlık yoktur! İkinci husus, bahse konu bölge ve görüntülerdeki alan; ilçemizde genellikle resmi tören ve kutlamaların icra edildiği anıt parktır ve yine şehitlik vasfı yoktur. Bizim vatan, bayrak ve şüheda aşkımızı ve dahi hürmetimizi sorgulamak; ancak gafillerin, milletsiz ve milliyetsiz olanların işidir."

 

 

