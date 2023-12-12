Şeker yutan çocuk Heimlich manevrası ile ölümün eşiğinden döndü

12 Aralık 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:50

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yemek yerken nefes borusuna kaçan herhangi bir cisim müdahale edilmediği takdirde ölüme götürüyor ancak bu durum, Heimlich manevrası müdahalesi engellenebiliyor. Buna örnek bir olay da Şanlıurfa'da yaşandı. Annesiyle ilçedeki eczaneye gelen 4 yaşındaki kız çocuğunun yediği şeker boğazına takıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kız çocuğunun nefes alamadığını fark eden ve eczacı olan oğlunun iş yerinde bulunan güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, Heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Doğan'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Ebeveynlerin ve bakıcıların bir anlık ihmali bebekler ve küçük çocuklar için telafi edilmesi güç sonuçlara yol açabilir. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklar her şeyi içgüdüsel olarak ağızlarına götürdüklerinden tehlikenin boyutu daha da artar. Yiyecekler, bu konuda ‘suçlu olarak belgelenmiş’ yabancı cisimlerin başında gelir. Çocukların hava yolu tıkanıklıklarına yol açan cisimler arasında oyuncak parçalarından leblebi ve fındık-fıstığa hatta iğneden kusmuk parçalarına dek birçok risk faktörü bulunur.

Hava yolu tıkanıklığına karşı korunmada en etkili tedbir, çocuğu tehlike unsuru oluşturan ve erişebileceği mesafede bulunan cisimlerle tek başına bırakmamaktır. Madeni para, çakıl taşları, çivi, cıvata, pil, düğme, iğne, oyuncaklar sık olarak yutulan ve hava yolu tıkanıklığına yol açabilen cisimlerdir. Çoğunlukla yemek sırasında olsa da özellikle çocuklarda oyun sırasında veya ev ortamını 'araştırırken' bulduğu şeyleri ağzına atma şeklinde de görülür.