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Selde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında

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Sakarya’da derelerin debisinin artıp, köprünün yıkılması sonucu selde mahsur kalanları, AFAD ekibi halatla kurtardı. O anlar AFAD ekibinin kask kamerasına yansıdı.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan vatandaşları, AFAD ekibi kurtardı. Nefes kesen kurtarma anı ise AFAD ekibinin kask kameraları tarafından kaydedildi.

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Kentte çarşamba gününden bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu yollar çöktü, bazı köprüler yıkıldı, evlerin giriş katları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Selde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında
Başlık ResmiSelde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında

DEBİ YÜKSELDİ, KÖPRÜ YIKILDI

Sağanaktan etkilenen Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi Dereköy mevkisindeki derenin debisinin yükselmesiyle köprü yıkıldı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Selde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında
Başlık ResmiSelde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında

HALAT DÜZENEKLİ KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekibi, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra direkler arasında halat düzeneği kurdu.

Selde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında
Başlık ResmiSelde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında

KORKAN ÇOCUĞU TESELLİ ETTİ

Ekip, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşları dere üzerinden karşıya geçirerek güvenli bölgeye çıkardı. AFAD ekibinin kask kameralarınca kaydedilen görüntülerde, operasyon hazırlıkları ve vatandaşların halat sistemiyle kurtarılmaları yer aldı. Kayıtlarda, AFAD görevlilerinin, kurtarma operasyonu sırasında korkan bir çocuğu konuşarak teselli ettiği de görüldü.

Selde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında
Başlık ResmiSelde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında

BEBEĞİ UYUTUP KURTARMIŞTI

Yine Sapanca’daki bir kurtarma operasyonunda da AFAD ekibinin kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyuttuğu anlar da yürekleri ısıtmıştı.

Selde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında
Başlık ResmiSelde mahsur kalanları halatla taşıdılar! Nefes kesen kurtarma anı AFAD kamerasında
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Sakarya
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