Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Serinlemek için girdiği su kuyusundan cesedi çıkarıldı

Serinlemek için girdiği su kuyusundan cesedi çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Serinlemek için girdiği su kuyusundan cesedi çıkarıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti.

Cazkırlar Mahallesi Kocagedik Mevkii'nde bugün saat 14.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Mikail Kafa serinlemek amacıyla evinin önündeki su kuyusuna girdi.

YAKINLARI TARAFINDAN BULUNDU

Yakınlarının su kuyusunda hareketsiz bir şekilde bulduğu genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için girdiği su kuyusundan cesedi çıkarıldı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mikail Kafa’yı bulunduğu yerden merdiven yardımı ile çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Kafa’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esra Yıldız Kahraman, Colette Camara'yı yenerek son 16 turuna çıktıİnanılmaz görüntüler Pendik'ten geldi! Kamyonların inatlaşması bir aileyi canından edecekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya Yeşilyurt'ta dehşet anları! Silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - GündemMalatya'da dehşet anları!İnanılmaz görüntüler Pendik'ten geldi! Kamyonların inatlaşması bir aileyi canından edecekti - Gündemİnanılmaz görüntüler Pendik'ten geldi!Özgür Özel'den "15 Temmuz" değerlendirmesi: Tiyatro diyen eksik akıllıdır - GündemÖzel'den çok konuşacak 15 Temmuz sözleriSahte ses kaydı skandalı! Erbaş'ın gündem olan konuşmasını gösteren video yalan çıktı - GündemErbaş'ın gündem olan konuşmasını gösteren video yalan çıktıYüzyıllar sonra Aydın'da bulundu! Zeus'un mermer başındaki işçilik dikkat çekiyor - GündemAydın'da benzersiz bir keşif! Yüzyıllar sonra bulunduEyüpsultan'da vahşet! Uzun namlulu silahla kadını kovalayıp vurdu - GündemUzun namlulu silahla kadını kovalayıp vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...