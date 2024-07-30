Serinlemek için girdiği su kuyusundan cesedi çıkarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti.

Cazkırlar Mahallesi Kocagedik Mevkii'nde bugün saat 14.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Mikail Kafa serinlemek amacıyla evinin önündeki su kuyusuna girdi.

YAKINLARI TARAFINDAN BULUNDU

Yakınlarının su kuyusunda hareketsiz bir şekilde bulduğu genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mikail Kafa’yı bulunduğu yerden merdiven yardımı ile çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Kafa’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.