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Serinlemek için girdiği Van Gölü, sonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Serinlemek için girdiği Van Gölü, sonu oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Tuşba ilçesinde 26 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi Amik Kalesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında arkadaşlarıyla Van Gölü'ne giren Ö.T. (26), akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu.

İLK MÜDAHALEYİ SAHİLDEKİLER YAPTI

Sahildeki vatandaşların fark etmesiyle bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan gence ilk müdahaleyi tatil için sahilde bulunan sağlık çalışanları yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ö.T., ambulansla kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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