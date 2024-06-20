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Serinlemek için girdiler, bir anda çırpınmaya başladılar! 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Nurdağı'nda serinlemek için girdikleri gölette çırpınmaya başlayan 2 gençten biri kurtarılırken, diğeri kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 2 genç bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı.

Gençleri fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Gölete giren gençlerden biri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 16-17 yaşlarında olduğu öğrenilen Ömer T. isimli genç ise suda kayboldu.

Ömer T.'yi arama çalışmaları devam ederken, olay yerine sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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