Her yerde aranıyordu! Çobanın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Batman'da serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Suriye uyruklu çobanın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu.
Batman'ın Kozluk ilçesi Samanyolu Mahallesinde serinlemek için su kanalına giren Suriye uyruklu çoban, gözden kayboldu. Çobanın kenardaki elbiselerini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.
12 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Sulama kanalında akıntıya kapılan çobanın bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber olurken, çobanın cansız bedeni 9 gün sonra kaybolduğu noktanın 12 kilometre aşağısında suyun içinde bulundu.
Olay ile ilgili inceleme sürüyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı