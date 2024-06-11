Motosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybetti

Denizli’nin Sarayköy ilçesine meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle kanala uçan Kemal Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın, amatör futbolcu olduğu öğrenildi.

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden Kemal Karataş (32) kanala uçtu.

BAŞINA DARBE ALDI

İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; olayda başından darbe alan sürücü ağır yarandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karataş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

AMATÖR FUTBOLCU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Karataş’ın Buharkent Belediyespor’un oyuncusu olduğu öğrenildi. Genç futbolcunu ölümü futbol camiasında üzüntüye neden oldu.