Motosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybetti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli’nin Sarayköy ilçesine meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle kanala uçan Kemal Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın, amatör futbolcu olduğu öğrenildi.
Denizli’nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden Kemal Karataş (32) kanala uçtu.
BAŞINA DARBE ALDI
İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; olayda başından darbe alan sürücü ağır yarandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karataş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.
AMATÖR FUTBOLCU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Karataş’ın Buharkent Belediyespor’un oyuncusu olduğu öğrenildi. Genç futbolcunu ölümü futbol camiasında üzüntüye neden oldu.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı