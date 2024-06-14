Eşini kurtarmak için kanala atladı, kendisi kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen adam suda kayboldu. Vatandaşlar kanala atlayıp kadını kurtarırken, kaybolan kocayı arama çalışmaları sürüyor.

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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde Duvar Bozo (33) ve karısı Vehibe C. (24) motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu.

Çift motosikletten inip konuşmaya başlarken, bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı. Duvar Bozo da eşini kurtarmak için arkasından kanala atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu.

EŞİ AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU

Vatandaşlar Vehibe C'yi kurtarırken, eşi Duvar Bozo akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar Bozo'yu arama çalışması başlattı.