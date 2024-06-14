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PKK talimatıyla Adana'da orman yakan zanlı şimdi de koğuşunu ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın 5 ayrı noktasında PKK'nın talimatıyla yangın çıkartan Ali İhsan K., 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla tutuklanmıştı. 24 yaşındaki zanlının bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği belirtildi.

24 yaşındaki Ali İhsan K., terör örgütü PKK'nın talimatıyla 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021 tarihlerinde Adana'da yangınlar çıkartmıştı. Emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Ali İhsan K., 2 kez ağırlaştırılmış hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

PKK talimatıyla Adana'da orman yakan zanlı şimdi de koğuşunu ateşe verdi - 1. Resim

PKK TALİMATIYLA ORMANLARI YAKAN ZANLI ŞİMDİ DE KOĞUŞU YAKTI

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanıp, 2 kez ağırlaştırılmış hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan hükümlüye, cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği için 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021 tarihlerinde terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan Ali İhsan K. (24), iddiaya göre cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdi.

PKK talimatıyla Adana'da orman yakan zanlı şimdi de koğuşunu ateşe verdi - 2. Resim

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayın ardından "kamu malına zarar verme" suçundan Ali İhsan K. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

16 Eylül 2022 tarihinde "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan Ali İhsan K. hakkında Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kamu malına zarar verdiği anlatılarak, "Ali İhsan K.'nin ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta, kurum tarafından kendisine verilmiş olan yastık ve battaniyeyi yaktığı, bu eylem sebebiyle kurum zararına neden olduğu tespit edilmiş, bu suretle sanığın üzerine atılı 'kamu malına zarar verme' suçundan cezalandırılması talep olunur" ifadelerine yer verildi.

PKK talimatıyla Adana'da orman yakan zanlı şimdi de koğuşunu ateşe verdi - 3. Resim

Hükümlü sanık, "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle gelecek günlerde yeniden hakim karşısında çıkacak.

PKK talimatıyla Adana'da orman yakan zanlı şimdi de koğuşunu ateşe verdi - 4. Resim

ATEŞİN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

'Ateşin Çocukları', Türkiye'de meydana gelmiş çeşitli orman yangını ve kundaklama olaylarını üstlenmiş bir örgüttür. Örgüt genellikle PKK ile ilişkilendirilmektedir.

PKK talimatıyla Adana'da orman yakan zanlı şimdi de koğuşunu ateşe verdi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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