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Serinlemek için göle giren 14 yaşındaki Muhammed’ten acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, ailesiyle birlikte biber tarlasında çalışan 14 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hinki, sıcak hava nedeniyle serinlemek için yakınlardaki gölete girdi. 

Muhammed Hinki, suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Serinlemek için göle giren 14 yaşındaki Muhammed’ten acı haber - 1. Resim

SUDAN ÇIKARILDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süre suda çırpınan 14 yaşındaki Hinki, ekiplerin çalışmaları sonucu bilinci kapalı şekilde sudan çıkarıldı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammed Hinki'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Serinlemek için göle giren 14 yaşındaki Muhammed’ten acı haber - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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