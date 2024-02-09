Servis şoförüne kanlı infaz! Jant kapağını değiştirirken başından vuruldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Şubat 2024 21:50 - Güncelleme: 9 Şubat 2024 22:03 - Güncelleme:

Kocaeli, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de meydana gelen olayda bir servis şoförü jant kapağını değiştirdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Sınıksaran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise polise giderek teslim oldu.