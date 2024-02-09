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    • Servis şoförüne kanlı infaz! Jant kapağını değiştirirken başından vuruldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Servis şoförüne kanlı infaz! Jant kapağını değiştirirken başından vuruldu
    Kocaeli, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kocaeli'de meydana gelen olayda bir servis şoförü jant kapağını değiştirdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Sınıksaran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise polise giderek teslim oldu.

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran (51), Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada Ş.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Başından yaralanan Sınıksaran, sağlık görevlilerince Körfez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Servis şoförü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayı gerçekleştiren zanlı ise daha sonra polise giderek teslim oldu. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kocaeli
    Haberler > Gündem > Servis şoförüne kanlı infaz! Jant kapağını değiştirirken başından vuruldu
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