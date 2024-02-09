Servis şoförüne kanlı infaz! Jant kapağını değiştirirken başından vuruldu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'de meydana gelen olayda bir servis şoförü jant kapağını değiştirdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Sınıksaran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise polise giderek teslim oldu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran (51), Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada Ş.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Başından yaralanan Sınıksaran, sağlık görevlilerince Körfez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Servis şoförü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı gerçekleştiren zanlı ise daha sonra polise giderek teslim oldu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı