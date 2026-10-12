İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir kuryenin, seyir halindeki motosikletini elleri yerine ayaklarıyla yönlendirip bir yandan da cep telefonuyla ilgilendiği anlar tepki çekti.

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Dün Manisa'da meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybederken; İstanbul’da trafiğin en hızlı aktığı arterlerden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Seyir halinde yaptığına bakın! Ayaklarıyla motor kullanıp telefonla oynadı

Yola çıkan bir kurye, motosikletinin üzerine uzanarak direksiyonu elleri yerine ayaklarıyla kontrol etmeye başladı. Canını hiçe sayan sürücü, bununla da kalmayıp seyir halindeyken iki eliyle cep telefonunu kullanmayı sürdürdü.

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KENDİSİNİ ÇEKENLERE DE ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevredeki diğer araç sürücülerinin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde; kuryenin uzun süre bu şekilde yol aldığı, otoyoldaki yüksek hıza rağmen tehlikeli hareketlerine devam ettiği ve trafikte büyük bir faciaya davetiye çıkardığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

Seyir halinde yaptığına bakın! Ayaklarıyla motor kullanıp telefonla oynadı

Sürücüyle ilgili harekete geçilmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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