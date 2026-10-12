11 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tur firmasından ilk açıklama! Sorumluluk almadılar
Manisa'da otoyolda geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Tur şirketinden yapılan açıklamada ise sorumluluk kabul edilmedi; tüm suç otobüs şoförüne atıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekicinin tur otobüsüne çarptığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Dün Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde H.K. idaresindeki çekici, M.A. yönetimindeki tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu.
11 ÖLÜ, 27 YARALI!
Tur otobüsünün, Denizli'nin Pamukkale ilçesine gittiği öğrenilirken; feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
Kazada hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu öğrenildi.
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OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazada yaralanan tur otobüsünün sürücüsü M.A'nın Akhisar'da bulunan özel hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
GERİ MANEVRA, KAZAYA SEBEP OLMUŞ
Öte yandan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Yolu kaçıran tur otobüsü şoförünün, ana yolda geri manevra yapması sonucu çekicinin otobüse çarptığı görüldü.
TUR ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Tur şirketi My World Turizm'den ise kazanın ardından ilk açıklama geldi. Firma sorumluluk kabul etmezken suçu şoföre attı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"11 Ekim 2026 tarihinde saat 11.11 civarında, Akhisar'da meydana gelen trafik kazasında, firmamızın tur organizasyonunda yer alan otobüsümüzün de karıştığı üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.
My World Turizm olarak, yaşanan bu elim kaza nedeniyle tüm milletimizin acısını paylaşıyoruz. Süreç boyunca yetkili kurumlarla iş birliği içinde gerekli tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.
"TUR BİZİM DEĞİL, SADECE ULAŞIM HİZMETİ VERDİK"
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmaktadır. İlgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir.
"KAZA, BİREYSEL HATA KAYNAKLI"
Araç ve şoför, kaza öncesindeki beş gün boyunca istirahat halinde olup bu süre zarfında firmamız tarafından araç kullanılmamıştır.
Kazanın bireysel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler, devletimizin ilgili birimleriyle paylaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."