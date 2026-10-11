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Manisa'daki kazanın nedeni belli oldu iddiası: Geri manevra sırasında çarptı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeninin belli olduğu iddia edildi. Kazaya karışan tırın, Akhisar kavşağını kaçırdıktan sonra geri manevra yapmaya çalışan tur otobüsüne çarptığı öne sürüldü.

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Manisa'da tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri yakınlarında meydana gelen kazanın nedeni merak edilirken, faciaya ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Manisa'daki kazanın nedeni belli oldu iddiası: Geri manevra sırasında çarptı
Başlık ResmiManisa'daki kazanın nedeni belli oldu iddiası: Geri manevra sırasında çarptı

'GERİ MANEVRA FACİAYI GETİRDİ' İDDİASI

Görgü tanıklarının iddiasına göre; saat 11.10 sıralarında otoyolda seyir hâlinde bulunan tur otobüsünün sürücüsü, Akhisar kavşağını kaçırdı. Sürücü, kaçırdığı kavşağa dönebilmek amacıyla otoyolda geri manevra yapmaya başladı.

Otobüsün geri geri ilerlediği sırada aynı yönde seyreden tırın otobüse çarptığı belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek.
Başlık ResmiManisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."
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OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförünün gözaltına alındığı, tır şoförünün ise hastanede denetim altında olduğu belirtildi.

Kazanın nedeninin tam tespitine ilişkin soruşturma devam ederken, ekipler olay yerinde incelemeleri sürdürüyor.

Manisa'daki kazanın nedeni belli oldu iddiası: Geri manevra sırasında çarptı
Başlık ResmiManisa'daki kazanın nedeni belli oldu iddiası: Geri manevra sırasında çarptı
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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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