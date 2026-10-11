Manisa’nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çekicinin tur otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansırken, kazada ölen 11 kişi ile yaralanan 27 kişinin kimlikleri de tespit edildi.

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kamerasına yansıyan görüntülerde, çekicinin tur otobüsüne çarptığı anlar kaydedildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, kazada ölü ve yaralıların kimlikleri tespit edildi. Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralının isimleri ise şöyle:

"Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63)."

Manisa'daki kazanın dehşet anları kamerada! Ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İzmir yönüne seyreden, Denizli’nin Pamukkale ilçesine gitmekte olduğu öğrenilen tur otobüsü ile çekici çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manisa Valiliği, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Manisa'daki kazanın dehşet anları kamerada! Ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından yaralanan otobüs sürücüsünün tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu edilen sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Manisa'daki kazanın dehşet anları kamerada! Ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Gürlek, açıklamasında, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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